З початку війни на Донбасі поліція не допустила 300 терактів - Шкіряк

Після того, як російські війська вторглися на територію України, правоохоронці успішно запобігли сотні терактам.

Про це в ефірі телеканалу Еспрессо.TV повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"За останні три з половиною роки Служба безпеки України і Національна поліція не допустила понад 300 терористичних актів різного масштабу, в тому числі тих, які планувалися в місцях масового скупчення людей", - заявив він.

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Що ж стосується вибуху біля Кабінету Міністрів і спроби підриву пам'ятника воїнам АТО, які сталися на День Незалежності, 24 серпня, то, на думку радника міністра, в обох випадках мала місце "свідома провокація".

"Я сподіваюся, що винуватці цих злочинів будуть встановлені і затримані", - додав він.

Що ж до загальної ситуації в українській столиці, то її Шкіряк вважає спокійною і контрольованою.

"Місто Київ є сьогодні однією з найбезпечніших столиць Європи", - підкреслив радник глави МВС.