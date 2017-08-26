Національний гімн України прозвучав в окупованому Донецьку в День Незалежності (відео)

У День Незалежності України в захопленому терористами Донецьку лунав державний гімн України.

Про це пише DonPress з посиланням на блогера Фашика Донецького.

За його словами, запис включили в автомобілі "Жигулі" недалеко від будівлі так званого "МГБ ДНР". Блогер повідомив, що окупанти намагалися відкрити машину, щоб вимкнути запис, однак сталося це не відразу.

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Він також розповів, що оскаженілі терористи оточили весь квартал, де звучав гімн, перевіряли документи навіть у літніх людей, п'ять хвилин не могли відкрити авто, звідки грала музика.

Пробравшись в машину, бойовики не змогли вимкнути магнітолу і розбили її прикладом.