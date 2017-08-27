Штаб АТО: українські військові двічі за добу відкривали вогонь у відповідь

Минула доба у районі проведення АТО була неспокійна. Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО. У більшості випадків ворог застосовував лише стрілецьку зброю, а всі збройні провокації були не довготривалі, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 26 серпня.

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Найбільша кількість випадків відкриття вогню з боку противника ввечері та вночі була на Приморському напрямку. Тут злочинці 6 разів обстрілювали з великокаліберних кулеметів наші укріплення на підступах до Водяного. Короткотривалі вогневі провокації зафіксовані й у районах Широкиного та Павлополя.

На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог двічі бив із гранатометів по Авдіївській промзоні. Крім того, бойовики декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Зайцевого. У відповідь українські захисники двічі відкривали вогонь.

На Луганському напрямку за добу зафіксований лише один обстріл. Упродовж декількох хвилин бандити вели вогонь зі стрілецької зброї біля Станиці Луганської.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 35 разів застосовували зброю. Втрат серед наших військових немає.