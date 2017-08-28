ОБСЄ: у Мінських угодах немає жодного положення, яке б дозволяло вести вогонь у відповідь

Мінські угоди не дозволяють ведення вогню у відповідь. Про це в інтерв'ю "Деловой столице" розповів заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Хуг зазначив, що в новинах неодноразово з'являлися заяви сторін, які воюють на Донбасі, що вони ведуть вогонь у відповідь. Він підкреслив, що в Мінських угодах "немає жодного положення, яке б дозволяло вести вогонь у відповідь". Відповідно, це також є порушенням режиму припинення вогню.

За словами заступника голови місії, у разі, якщо стріляють обидві сторони протистояння, складно визначити, "хто почав стрілянину, а хто відповів". Хуг додав, що будь-яке ведення вогню на Донбасі має бути зупинено.

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Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську домовилася про безстрокове припинення вогню з опівночі 25 серпня у зв'язку з початком шкільного навчального року. Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню повідомила, що бойовики зірвали "шкільне перемир'я" вже на другій хвилині після його встановлення.

Мінські угоди було підписано у столиці Білорусі у вересні 2014 року. У них визначено заходи з урегулювання конфлікту на сході України.