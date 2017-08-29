У Житомирі попрощалися з учасником АТО Шмиріним (фото)

У Житомирі попрощалися з учасником АТО, військовим 26-ої артилерійської бригади Сергієм Шмиріним.

Як передає кореспондент УНІАН прощання з військовим відбулося 29 серпня у Житомирі, в Будинку офіцерів.

Прийшли провести героя в останню путь рідні, друзі, представники влади.

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Шмирін помер 25 серпня у Харкові у шпиталі від загострення хвороби. Він був мобілізований і служив у бердичівській 26-й артилерійській бригаді, однак після закінчення мобілізації залишився служити контрактником. В АТО він проявив себе як герой, прозвучало сьогодні на церемонії прощання із вояком.

25 липня цього року Шмиріну виповнилося 45 років. Поховають Шмиріна на житомирському кладовищі на Корбутівці.