Співробітницю "поліції ДНР" затримали на блокпосту в Маріуполі

Поліція Донецької області затримала співробітницю "поліції ДНР" на блокпосту в Маріуполі. 29-річна працівниця правоохоронної структури фейкової республіки прямувала з Донецька у Маріуполь у справах та була виявлена під час перевірки документів на стоп-контролі. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

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"Мешканка окупованого Донецька була зупинена на блокпості в Маріуполі під час перевірки за базами МВС. В 2014 році зрадниця працювала в Донецькому міськуправлінні «поліції ДНР» та після проходження випробувального терміну мала очолити один з підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у поліції, затримана є колишнім співробітником міліції України, де пропрацювала 5 років та була звільнена в лютому 2014 року через прогули. Однак після захоплення бойовиками влади в Донецьку у липні 2014 року колишні колеги, які перейшли на бік терористів, запропонували їй приєднатися до них.

Відносно затриманої відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.