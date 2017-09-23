Бойовики поширюють фейк про роботу українських силовиків на КПВВ "Майорськ"

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) спростовує звинувачення терористів «ЛНР» в порушенні регламенту роботи КПВВ «Майорськ» з української сторони.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на Українську сторону СЦКК.

«Українська сторона СЦКК констатує, що ЗМІ ОРЛО поширюють фальсифікації щодо обстрілів НЗФ ОРЛО, які загрожують життю цивільного населення в районах КПВВ, що розташовані на території, підконтрольній уряду України», - сказано у повідомленні.

Так, 21 вересня уповноважений представник ОРЛО на мінських переговорах Владислав Дейнего та головний спікер НЗФ ОРЛО Андрій Марочко, перебуваючи в районі Станиці Луганської, відвідали місцеве КПВВ, заявили, що українські силовики на контрольному пункті навмисно створюють умови для скупчення людей, щоб створити затор під час проходження паспортного контролю на стороні КПВВ з боку окупованої території. За словами Марочко, що таким чином українські силовики готують умови для закидання на територію ОРЛО так званих агентів спецслужб.

В СЦКК наголосили, що всі звинувачення ватажків незаконних збройних формувань в порушенні регламенту роботи КПВВ «Майорськ» з української сторони не мають під собою жодного логічного обґрунтування. А підконтрольні ОРЛО ЗМІ висловлюють заздалегідь підготоване «обурення» діями українських силовиків.

«Добре знаючи, що з української сторони КПВВ працює до 18.30, пропуск у вечірній час з боку непідконтрольної уряду України території за підготовленим сценарієм в «сіру» зону КПВВ великої кількості цивільних осіб та автомобілів є заздалегідь спланованою провокацією», - підкреслили в СЦКК.

«Використання НЗФ ОРЛО цивільних осіб переслідує певну мету: по-перше, створити умови для звинувачень української сторони, і, насамперед, Держприкордослужби. По-друге, після того, як люди опиняться в «сірій» зоні, розпочати обстріл позицій Збройних сил України в районах, які розташовані поблизу КПВВ «Майорськ». І, по-третє, звинуватити в обстрілах підрозділи ЗС України, а цивільним особам, які змушені будуть повернутися назад на територію ОРЛО, показати, що вони не мали можливості перетнути кордон з вини української сторони», - зазначили в СЦКК.

У центрі підкреслили, що такими діями НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати Збройні сили України напередодні та під час засідань Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у штабі АТО поінформували, що бойовики обстріляли цивільних осіб на КПВВ «Майорськ».

"Знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18.30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску. Отже, люди, що намагалися в’їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час, бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких були люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових", - поінформували у штабі.

Про цю провокацію негайно було проінформовано СЦКК та наглядову місію ООН. Та, незважаючи на те, що бойовики повідомили про дотримання режиму тиші поблизу КПВВ Майорськ, вже через п’ять хвилин з боку противника знову розпочався обстріл.

Українські військові евакуювали цивільних осіб у більш безпечне місце та впродовж ночі забезпечили їх охорону.