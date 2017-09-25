Росія попередила ватажків "Л/ДНР" про скорочення фінансування - ІС

Керівництво управління президента Російської Федерації поінформувало ватажків терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" про необхідність скорочення обсягів "бюджету". Про це на сторінці в Facebook повідомляє координатор "Інформаційного опору", нардеп Дмитро Тимчук.

За його словами, мова йде про скорочення фінансування, передбаченого на реалізацію "міністерствами" охорони здоров'я, освіти і науки, культури, молоді та спорту "Л/ДНР" так званої гуманітарної програми "за возз'єднання народу Донбасу" в 4-му кварталі 2017 р. (всього було заплановано виділення 7 млн руб.)

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Кремль має намір скоротити цей бюджет на 1 млн 800 тис. руб. за рахунок раніше запланованих витрат на різного роду заходи в Росії, які відтепер наказано покривати з резервів "республік".

"Це рішення викликало невдоволення ватажків псевдореспублік через обмеженість резервів і жорстких вимог російських "кураторів" по реалізації "гумпрограми" (зокрема, останні наполягають на збільшенні кількості заходів під її егідою за рахунок "внутрішніх резервів Л/ДНР")", - йдеться в повідомленні.