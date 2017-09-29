З початку доби бойовики 9 разів порушили перемир’я – штаб АТО

З початку доби бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі 9 разів порушили перемир’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Наші військові 6 разів вогнем у відповідь придушували активність бойовиків», - йдеться у повідомленні.

У штабі також повідомили, що сьогоднішня доба у районі проведення АТО розпочалась інтенсивними обстрілами українських позицій на Донецькому напрямку.

Вночі, неподалік селища Піски, бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти. А з 5-ї ранку і упродовж години російсько-окупаційні війська випустили 13 мін калібру 120 міліметрів, 19 мін калібру 82 міліметри та близько 20 снарядів з танку по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки.

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«Наші бійці жорстко відповіли ворогу. Також, зранку, майже три години проросійські найманці били з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу шахти Бутівка. Вже вдень під ворожим вогнем знову опинились наші позиції біля Авдіївки та Кам’янки», - повідомляє штаб.

На Приморському напрямку противник двічі обстрілював з гранатометів українські укріплення неподалік Водяного. Факти застосування ворогом великокаліберних кулеметів зафіксовані і у районі Павлополя.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень неподалік Талаківки поранено українського військового.