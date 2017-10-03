Литва відправила в Україну чергову групу військових інструкторів - ЗМІ

Литва відправила в Україну чергову групу військових інструкторів з батальйону драгунів у Клайпеді. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Зокрема, зазначається, що це вже друга група військових, яка складається з представників батальйону.

Протягом двох місяців на Яворівському полігоні у Львівській області литовські військові навчатимуть українців планувати операції, проводити і оцінювати навчання, стрільби тощо.

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"У цьому році ми більше будемо орієнтуватися на вдосконаленні роботи українських інструкторів, на спостереженні та аналізі їх дій, здійснюваних ними помилок, а не на самому їх навчанні", - сказав старший капітан групи Вікторас Буйва.

Литовські військові інструктори з серпня 2015 року беруть участь у підготовці українських військових. Вони не беруть участі у бойових діях і антитерористичних операціях в Україні. Військово-навчальна операція націлена на навчання бійців Збройних сил України.