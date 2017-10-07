Група "Вагнера" готує серед українців диверсантів для підривної діяльності в Україні - СБУ

Російська приватна військова компанія (ПВК) Вагнера готує серед громадян України диверсантів для підривної діяльності в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в суботу.

«Нам також відомо про те, що... був підрозділ «Карпати», який входив до ПВК Вагнера. Його пізніше перейменували в підрозділ «Весна». Саме ці люди - це громадяни України, які готуються приватною військовою кампанією Вагнера для проведення диверсійної роботи в глибині нашої країни», - наголосив Грицак.

«Нами встановлено приблизно 40 осіб громадян України», - сказав голова СБУ.

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При цьому, за даними спецслужб, 95% членів ПВК Вагнера є громадянами Російської Федерації.

«Як правило, це колишні спецназівці, ГРУшники, десантники і т.п.», - додав Грицак.

Крім того, за словами голови СБУ, відомству відомо про те, що є близько 100 бойовиків з однієї з балканських країн, які мають відношення до ПВК Вагнера. Він повідомив, що СБУ вже вдалося встановити прізвища 20 таких осіб.