Новий український робот може піти до АТО вже в 2018 році - ЗМІ

Українські військові керівники та посадовці "Укроборонпрому" продемонстрували новий експериментальний робот "Фантом-2" на виставці Асоціації сухопутних військ США AUSA в Вашингтоні, повідомляє Голос Америки з посиланням на американське військове видання DefenseOne.

Читайте такожТурчинов показав, як пройшли випробування нової української техніки та зброї (фоторепортаж, відео)Наземний безпілотник "Фантом-2" може рухатись на колісному, або гусеничному ходу, може бути озброєний протитанковою зброєю, пусковою установкою для гранат, або автоматами, повідомляє видання.

Цю зброю може бути застосовано проти проросійський бойовиків вже наступного року, зазначає DefenseOne з посиланням на українських посадовців.

Американське видання зазначає, що Росія також має низку наземних безпілотних машин, які вона може розмістити в зоні конфлікту. Але наразі Росія дуже ефективно використовує повітряні дрони, які перехоплюють сигнали станцій мобільного зв’язку, щоб транслювати неправдиві голосові та текстові повідомлення.

Росіяни використовували наземних роботів в Сирії, включаючи такі машини як "Платформа-М", "Нерехта" та "Уран-9". Інформації про використання таких машин Росією проти України ще не було.

"В розробці враховано більш ніж трирічний досвід. "Фантом-2" має мікрохвильовий зв’язок і може повернутись до останнього пункту, якщо зв’язок з оператором заблоковано чи ускладнено. Якщо ніщо інше не працює, або середовище для електронної війни є ускладненим для бездротового контролю, роботом можна управляти через 7-кілометровий кабель, подібно до того як водолазів 19-го сторіччя з поверхнею пов’язувала дихальна трубка – і це свідчить про те, як під час війни, кожен крок вперед може бути кроком назад", - робить висновок видання.