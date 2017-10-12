На Луганському напрямку поранено українського військового
Зазначається, що постраждалого було госпіталізовано, і зараз його стан оцінюється як задовільний.
На Луганському напрямку, біля Кримського, внаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї, близько другої години ночі дістав кульове поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що постраждалого було госпіталізовано, і зараз його стан оцінюється як задовільний.
За даними штабу, сьогоднішня доба у районі проведення АТО знову відзначилась загостренням обстановки. Від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, з них 7 припадають на Донецький напрямок.
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«Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського та Невельського. З цієї ж зброї бойовики вдень двічі обстріляли оборонців Авдіївки», - йдеться у повідомленні.
На Приморському напрямку від опівночі зафіксовано одну збройну провокацію. Зранку окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт неподалік Талаківки.
«Наші бійці вогнем з кулемета примусили ворога дотримуватись режиму тиші», - додали в прес-центрі.