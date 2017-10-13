В ІС розповіли про кількість ліквідованих за тиждень окупантів на Донбасі

У період з 3 по 10 жовтня російські окупаційні війська втратили на Донбасі 6 осіб.

Як повідомляє «Інформаційний спротив», серед підтверджених втрат окупантів: 1 бойовик 1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовськ), 1 бойовик 3 омсбр (Горлівка) 1 бойовик 5 омсбр (Макіївка), 1 бойовик 11 омп (Макіївка).

У 2 АК 6 омсп (Кадіївка) за тиждень втратили двох своїх бойовиків.

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