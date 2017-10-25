"У нього на руках кров": Собчак назвала "сірого кардинала" Кремля відповідальним за війну на Донбасі (відео)

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка оголосила про намір брати участь у виборах президента РФ в 2018 році, вважає помічника президента РФ, "сірого кардинала" Кремля Владислава Суркова відповідальним за війну на Донбасі. Про це вона заявила в інтерв'ю блогеру Юрію Дудю.

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"Я до Суркова ставлюся як до людини, яка на сьогоднішній момент відповідальна за те, що відбувається в Україні. Я вважаю, що наразі у нього на руках кров. Для мене ця ситуація виглядає так", - сказала Собчак.

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"Я відповім прямо те, що дійсно думаю на цю тему, я не буду ухилятися від цього питання. З точки зору міжнародного права Крим - український. Крапка. Далі давайте розмовляти", - сказала вона.