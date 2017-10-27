"Агресія Росії тільки посилюється": Парубій розповів Волкеру про втрати ЗСУ на Донбасі

З початку 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях загинули 162 українських військовослужбовців, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером в Києві в п'ятницю, 27 жовтня, спікер вказав на активізацію російських гібридних формувань на Донбасі, пише DT.UA.

"Останнім часом російська агресія тільки посилюється на сході України. Тільки за останні два місяці загинули 10 і було поранено 70 українських військовослужбовців. А з початку року – 162 загиблих", - розповів Парубій американському дипломату.

Нагадаємо, в квітні у Міністерстві оборони України повідомили про те, що за три роки в Донбасі загинули 2 тисячі 652 військовослужбовців, і ще 9 тисяч 578 бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості.