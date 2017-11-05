Під Волновахою затримали помічника "коменданта ДНР"
За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.
Під Волновахою (Донецька обл) поліція затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків. Про це 5 листопада повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
"Чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями на власному автомобілі, у серпні 2014 року прийшов до військової комендатури терористів. Його призначили помічником чергового коменданта. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців та спрямовувати патрулі за вказаною адресою", - повідомили у поліції.
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За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.
У лютому 2015 року пособник бойовиків звільнився з комендатури та влаштувався експедитором на газовозі і перевозив автомобільне паливо з кордонів РФ.
Мешканець Макіївки зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію.
На в’їзді у Волноваху чоловіка затримали поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.