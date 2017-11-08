США закликали Росію ввести справжній режим припинення вогню на Донбасі

У Сполучених Штатах Америки закликали Російську Федерацію запровадити справжній режим припинення вогню на Донбасі після обстрілів Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій.

Як йдеться в повідомленні на сайті Державного департаменту США, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Держдепу Хезер Науерт.

Вона звернула увагу на те, що на сході України в останні дні дві фільтрувальні станції потрапили під обстріл.

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За її словами, ці обстріли вважаються особливо небезпечними, тому що деякі снаряди впали дуже близько, на відстані 50 м від об'єктів, де зберігаються резервуари з газоподібним хлором.

"Ураження цистерн могло спричинити серйозну катастрофу, отруєння людей на станції і можливо, навіть тих, хто живе у найближчих містах, а також руйнування системи постачання чистої питної води у районі", - наголосила Науерт.

"Мінські угоди закликають до повного припинення вогню вздовж лінії зіткнення, до режиму припинення вогню, якого керовані Росією сили ніколи не дотримувалися. Ми закликаємо керовані Росією сили запровадити справжній режим припинення вогню і особливо припинити обстріли фільтрувальних станцій та відвести важке озброєння на погоджені відстані. Ми також наполегливо закликаємо Україну продемонструвати стриманість і робити все можливе для виконання Мінських угод", - заявила речниця Держдепаратменту США.