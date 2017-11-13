На Донеччині на міні підірвалась жінка, яка випасала корів

У с. Кодемо Бахмутського району Донецької області у полі жінка натрапила на вибуховий пристрій, внаслідок чого дістала травму ноги.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Донецькій області на своїй сторінці у Facebook.

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Інформація про подію надійшла до Бахмутського відділу поліції о 14.52. Встановлено, що мешканка с. Кодемо пасла корів у полі біля селища і натрапила на вибуховий пристрій.

«В результаті вибуху жінка дістала травму ноги. Постраждалу доставили до лікарні м.Бахмут», - йдеться у повідомленні.

Зараз поліція вирішує питання про внесення відомостей про цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 258 КК України (Терористичний акт).