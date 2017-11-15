Бойовики не пустили координатора ОБСЄ до двох українських заручників

Координатор Організації з безпеки і співробітництва в Європі в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Тоні Фріш не зміг в окупованому Луганську зустрітися з українськими заручниками в форматі віч-на-віч.

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Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона сказала, що сьогодні на засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань ТКГ було заслухано інформацію координатора Тоні Фріша про його відвідання в'язниць на окупованих територіях.

"Він, на жаль, так і не передав листи українським заручникам в окупованому Луганську, не зміг зустрітися з ними… попри наші прохання не зустрівся з Владиславом Овчаренком, до якого координатора просто не пустили. Але, на щастя, поспілкувався з 9 іншими українськими заручниками в ОРЛО. А відповідь на моє запитання про росіянина - "потіряшку" (Віктора) Агєєва, якого він не захотів провідати в Старобільському СІЗО, залишу без коментарів... На думку Фріша, таке відвідання було б "політичним, а не гуманітарним". Звичайно, ідеально "нейтрально" "не бачити" росіян на Донбасі , "не знати" про їх там присутність", - заявила Геращенко.

"Саме тому вимагаю на групі не забувати про її тристоронній формат : Україна – РФ - ОБСЄ. Це важко дається", - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка Луганської області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення Агєєва.