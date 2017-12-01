Бойовики на Донбасі готують новий пропагандистський проект за вказівкою Кремля - ІС

Ватажки "Л/ДНР" в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) за дорученням Кремля готують новий пропагандистський проект "Братська рука допомоги".

Про це йдеться у зведенні оперативних даних групи "Інформаційний спротив", опублікованій у Facebook народним депутатом від "НФ" Дмитром Тимчуком.

"У рамках реалізації так званої "гуманітарної програми за возз'єднання народу Донбасу" ватажки "ЛДНР" отримали завдання з АП РФ почати новий проект під умовною назвою "Братська рука допомоги", - написав він.

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За словами Тимчука, даний проект буде спрямований на пропаганду і "розкрутку" теми стосовно осіб, які переїхали на постійне місце проживання з підконтрольної території України до "ЛНР/ДНР".

"Через російські та місцеві ЗМІ буде демонструватися "стабільне життя" в псевдореспубліках, високі заробітні плати та низькі тарифи ЖКГ у порівнянні з Україною і т. п. В цьому контексті основними тезами російської пропаганди стануть: "Допомога у відповідь на снаряди", "Справжні соціальні держави ЛНР/ДНР", "Соціальні держави під розривами снарядів" та ін", - зазначив керівник групи ІС.