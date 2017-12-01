Не дожили до зими: з'явилися імена загиблих у листопаді бійців АТО (фото)

Журналісти склали список захисників України, полеглих у листопаді 2017-го року.

Так, минулого місяця не стало 15 героїв, передає "Цензор.НЕТ".

1. Сергій Васильович Сиротенко (позивний "Третій") народився 24.12.1977 року у селі Вільховець Звенигородського району Черкаської області.

Він загинув 1 листопада близько 11.30 в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок підриву на міні.

Похований 4 листопада на Алеї Слави міста Черкаси. У нього залишились бабуся, мати, брат, дружина та троє дітей.

2. Станіслав Вікторович Курбатов (позивний "Адвокат") народився 30.06.1980 року у місті Ізюм Харківської області.

1 листопада, близько 11:30, під час виконання службово-бойового завдання в районі міста Мар’їнка, в результаті підриву на міні отримав тяжкі осколкові поранення.

Після операції у Покровську він був доставлений гелікоптером до військового мобільного госпіталю № 61 в місті Маріуполь, де 2 листопада помер під час реанімаційних заходів.

Похований 7 листопада в Ізюмі. У нього залишились дружина та донька.

3. Ігор Іванович Пащенко народився 06.03.1974 року у Чернігові.

Він помер у ніч з 3 на 4 листопада внаслідок набряку головного мозку (як написано у свідоцтві про смерть).

Похований 6 листопада на кладовищі Яцево у Чернігові. У нього залишились мати та донька від першого шлюбу.

4. Валентин Миколайович Ничвидюк (позивний "Якудза") народився 02.09.1989 року у місті Конотоп Сумської області.

Загинув 7 листопада в районі селища Кримське Новайдарівського району Луганської області внаслідок мінометного обстрілу.

Похований 10 листопада на Вирівському кладовищі Конотопа. У нього залишились батьки, дружина та донька.

5. Антон Васильович Мишко (позивний "Тоха") народився 31.03.1985 року у Києві.

Загинув 7 листопада в районі селища Кримське Новайдарського району Луганської області внаслідок мінометного обстрілу. Отримав важке поранення голови, не дожив до лікарні.

Похований 11 листопада на Лісовому кладовищі Києва. У нього залишилась мати.

6. Ростислав Олексійович Данілов народився 19.06.1990 року у селі Велижани Тюменської області (РФ). З маленьких років переїхав разом із матір'ю до України, до міста П'ятихатки. 2016 року переїхав до Дніпра.

Загинув 8 листопада в районі шахти Бутівка Донецької області внаслідок пострілу ворожого снайпера. Куля калібру 12,7 мм влучила у живіт, Ростислав помер дорогою до лікарні.

Похований 11 листопада у Дніпрі. У нього залишились мати та вагітна дружина.

7. Андрій Омелянович Добровольський народився 11.12.1996 року у селі Тустань Галицького району Івано - Франківської області.

Загинув 17 листопада об 11.30 в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області внаслідок кульового поранення голови, отриманого під час обстрілу наших позицій з великокаліберних кулеметів. Хлопця негайно доставили до лікарні Попасної, але реанімаційні заходи не дали результату, і за годину Андрій помер.

Похований 21 листопада у рідному селі. У нього залишились батьки, брат, сестра та дружина.

8. Олександр Петрович Смурага (позивний "Смурфік") народився 15.06.1989 року у селі Сонцеве Устинівського району Кіровоградської області. Останній рік мешкав у місті Помічна разом із цивільною дружиною та її двома дітьми від першого шлюбу.

Загинув 20 листопада у Донецькій області внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій.

Похований 23 листопада у Помічній. У нього залишились дві сестри, два брата та цивільна дружина.

9. Денис Вікторович Кривенко (позивний "Ніндзя") народився 20.12.1981 у Дніпропетровську.

Загинув 23 листопада в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області під час боєзіткнення з російськими військами.

Похований 28 листопада у селі Любимівка Дніпропетровської області. У нього залишились дружина та троє дітей.

10. Сергій Павлович Шевченко (позивний "Шева") народився 18.05.1974 року у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області.

Загинув 23 листопада в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області під час боєзіткнення з російськими військами.

Похований 29 листопада у Харкові на Алеї Слави. У нього залишилась мати, брат, дружина та троє дітей.

11. Олександр Віталійович Сухінін (позивний "Баня") народився 25.04.1972 року у місті Макіївка Донецької області.

Загинув 23 листопада в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області під час боєзіткнення з російськими військами.

Похований 30 листопада у Дніпрі. Залишились дружина, дочка та син.

12. Олександр Володимирович Тюменцев (позивний "Тюмень") народився 06.05.1978 року у селищі Піонерське Тюменської області (РФ). Мешкав у місті Лубни Полтавської області.

Загинув 23 листопада в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області під час боєзіткнення з російськими військами.

Похований 28 листопада у Лубнах. Залишилась мати, син та донька.

13. Максим Олегович Перепелиця народився 28.11.1990 року у Житомирі. З малих років мешкав у селі Давидівка Хорошівського району.

Загинув 25 листопада під час боєзіткнення з ворогом у Донецькій області.

Похований 28 листопада на Смолянському військовому кладовищі Житомира. У нього залишились батьки та сестра.

14. Дмитро Юрійович Литвинчук 14.03.1992 року у селі Крученець Черняхівського району Житомирської області.

Загинув 25 листопада опівдні в районі селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області внаслідок кульового поранення, завданого ворожим снайпером.

Похований 29 листопада у рідному селі. У нього залишились батьки та сестра.

15. Віктор Олегович Маслов (позивний "Бача") народився 11.11.1968 року у місті Прилуки Чернігівської області.

Загинув 28 листопада близько 17.00 у Донецькій області внаслідок кульового поранення, завданого ворожим снайпером.

Похований 1 грудня на Алеї Героїв міста Прилуки. У нього залишились батьки та донька.