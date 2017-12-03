Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

У неділю бойовики ОРДО обстріляли "Донецьку фільтрувальну станцію". Про це 3 грудня заявили в КП "Компанія "Вода Донбасу".

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"У 16:45 два боєприпаси потрапили на територію станції – один біля прохідної, другий – біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які встановлені на вікна замість скла", - відзначили в "ДФС".

Співробітники станції знаходяться в бомбосховище. Як відомо, в ОБСЄ повідомляли, що камера СММ на Донецькій фільтрувальної станції зафіксувала розриви снарядів і вибухи невизначеного походження.