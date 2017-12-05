Розведення сил біля Станиці Луганської заплановане на 10 грудня

У районі Станиці Луганської у неділю, 10 грудня, заплановано провести розведення сил і засобів в разі дотримання режиму припинення вогню.

Про це прес-секретар екс-президента України, представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що безпекова ситуація на Донбасі лишається нестабільною, а спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують констатувати про збiльшення кiлькостi обстрiлiв.

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"Останнiй обстрiл в районi Станицi Луганської зафiксовано 2 грудня. За умови дотримання режиму тишi з боку ОРЛО впродовж 7 днiв 10 грудня заплановано провести розведення сил та засобiв на цiй дiлянцi", - заявила Оліфер.

Окремо сказано, що сторони домовились про ремонт пішохідного мосту в Станиці Луганській. Зокрема, роботи заплановано на 9-10 грудня із залученням представників СММ ОБСЄ. Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду на цей період буде тимчасово призупинено.

"Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей. В цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ «Золоте»", - заявила прес-секретар Кучми.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада після засідання ТКГ у Мінську член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики шантажують блокуванням контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте", поки у Станиці Луганській не буде відведена техніка.

29 листопада у Мінську українська сторона у ТКГ висловила обурення з приводу відмови Росії відкрити КПВВ «Золоте».

29 листопада бойовики почали вимагати відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду у Щасті як передумову для відкриття контрольного пункту у Золотому в Луганській області.