Бойовики поширюють чутки про нібито плани ЗСУ активізувати бойові дії - штаб

Російські окупаційні війська на Донбасі посилюють інтенсивність бойової підготовки та розповсюджують чутки про нібито наміри Збройних сил України активізувати бойові дії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на фоні посилення інтенсивності заходів бойової підготовки 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ командування активізувало проведення інформаційно-психологічних заходів, спрямованих на формування антиукраїнських настроїв серед населення окупованого Донбасу», - зазначив він.

Зокрема, за словами Мотузяника, місцеві ЗМІ поширюють дезінформацію та провокаційні повідомлення про наміри сил АТО нібито активізувати найближчим часом бойові дії.

«Поширення такої інформації спричиняє зростання панічних настроїв серед місцевого населення, що противник використовує для виправдання власних обстрілів позицій сил АТО», - додав речник Міноборони з питань АТО.