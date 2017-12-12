Німеччина виділить понад 14 мільйонів євро на водопостачання Донбасу

Федеральний уряд Німеччини додатково надає 14,3 млн євро у розпорядження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з метою забезпечення доступу до питної води людям, які живуть поблизу лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі преси і роботи з громадськістю Посольства Німеччини в Україні. Відповідний проект щодо забезпечення водопостачання для мешканців Донбасу розрахований на період 2018-2019 років.

«З початку конфлікту Німеччина є для України найбільшим донором як у галузі гуманітарної допомоги, так і в співпраці заради розвитку. З виділенням додаткових 14,3 млн євро може бути забезпечений доступ до води для 2,5 млн людей на сході України у 2018 і 2019 роках. Ми переконані, що цей захід значно покращить драматичне становище по обидва боки лінії розмежування», - сказав постійний заступник посла Німеччини Вольфґанґ Біндзайль.

За його словами, цей проект охоплює санацію інфраструктури, постачання питної води і сприяння заходам гігієни у 15 районах Донецької та Луганської областей.

«Коли вода більше не тече, то життя мільйонів людей вздовж лінії розмежування опиняється під загрозою. Не тільки порушується доступ до питної води, але й завдається шкода системам опалення. Ми вдячні Німеччині за послідовну підтримку нашої роботи з дітьми і родинами, які потребують допомоги», - наголосила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

Також зазначається, що з німецькою підтримкою ЮНІСЕФ у минулому створив 23 служби раннього втручання і провів освітню підготовку 1300 фахівців з метою надання спеціальних послуг дітям з інвалідністю на сході Україні.