Путін визнав створення на Донбасі "певних військових" формувань й заговорив про "різанину" (відео)

Президент Росії Володимира Путін стверджує, що на Донбасі немає російської армії, але визнає створення «певних військових і міліцейських» формувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін заявив на прес-конференції.

«Російської армії на території Донбасу немає, але там дійсно створені певні військові, міліцейські формування, які є самодостатніми і готові відбити будь-які великомасштабні військові акції проти Донбасу», - сказав він.

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При цьому Путін стверджує, що створення таких формувань відповідає інтересам людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

«Тому що якщо у них там не буде такої можливості, то «різанина» і навіть гірша, ніж у Сребрениці (різанина у Сребрениці - одна з найвідоміших і найкривавіших подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років - УНІАН), буде здійснена так званими націоналістичними батальйонами, і їх ніщо не зупинить, у тому числі й звернення, як мені радили деякі західні колеги (в разі розвитку подібних подій) до правозахисних міжнародних організацій», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

До складу угруповання російських військ на Донбасі входить 35,5 тис. осіб.