Бойовики активізувалися на Донецькому напрямку - штаб

Російсько-терористичні війська порушували режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

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"Сьогоднішній день у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів, проте повного дотримання режиму припинення вогню немає. Усі випадки порушення умов перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку", - поінформували у штабі.

Зокрема, зазначається у зведенні, бойовики з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів вони обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки.

Загалом від опівночі терористи здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО. У двох випадках українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем.