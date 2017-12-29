СБУ повідомляє про затримання бойовика "ЛНР", який допитував українських заручників

28 грудня на території Луганської області було затримано громадянина України, який підозрюється у веденні бойових дій проти ЗСУ в складі терористичного угруповання.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

"На території Луганської області затримано громадянина України Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році брав участь у терористичній організації "ЛНР", де на посаді "помічника ватажка незаконного збройного формування "РИМ" вів бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та інших підрозділів, залучених до проведення АТО, а також здійснював незаконне утримання, конвоювання та допити полонених українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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Йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

За вчинення інкримінованих громадянину Ж. злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі строком 15 років з конфіскацію майна.

Нагадаємо, в серпні у районі проведення антитерористичної операції співробітники СБУ затримали колишнього члена одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР", який розчарувався в ідеалах "русского мира".