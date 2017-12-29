СБУ повідомляє про затримання бойовика "ЛНР", який допитував українських заручників
Він здійснював незаконне утримання, конвоювання та допити полонених українських військовослужбовців.
28 грудня на території Луганської області було затримано громадянина України, який підозрюється у веденні бойових дій проти ЗСУ в складі терористичного угруповання.
Про це повідомила у Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.
"На території Луганської області затримано громадянина України Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році брав участь у терористичній організації "ЛНР", де на посаді "помічника ватажка незаконного збройного формування "РИМ" вів бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та інших підрозділів, залучених до проведення АТО, а також здійснював незаконне утримання, конвоювання та допити полонених українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
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Йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.
За вчинення інкримінованих громадянину Ж. злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі строком 15 років з конфіскацію майна.
Нагадаємо, в серпні у районі проведення антитерористичної операції співробітники СБУ затримали колишнього члена одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР", який розчарувався в ідеалах "русского мира".