Різдвяна тиша: з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу в зоні АТО

Станом на 18.00 на з початку доби, 7 січня, вздовж усієї лінії розмежування сторін на Донбасі не зафіксовано жодної збройної провокації. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ ОБСЄ зафіксували 150 вибухів за добу на Донбасі

У штабі АТО підкреслюють необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними святами та підтверджують відданість дотриманню сталого припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – наголошують у штабі.