Сили АТО збили на Донбасі російський безпілотник "Орлан-10"

У районі проведення АТО підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10».

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, з початку перемир’я (23 грудня) це уже третій збитий БПЛА цього типу.

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«Українська протиповітряна оборона вчергове продемонструвала ворогу захищеність українського неба. Щоразу підрозділи ППО діють за чітким алгоритмом: своєчасно виявляють та супроводжують ціль, а в потрібний момент ухвалюється рішення на знищення ворожого БПЛА», - йдеться у повідомленні.

«Орлан-10» є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу. Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою. Він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою.