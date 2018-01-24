Генштаб засекретив дані про поставки армії сучасної зброї

Інформація про заплановані поставки на озброєння української армії нових протитанкових ракетних комплексів і безпілотників засекречена і не підлягає розголошенню.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Генштабу ЗСУ на запит LIGA.net.

Військове відомство надало коментар у відповідь на інформацію, яку 15 січня 2018 року у своєму Facebook опублікував головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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У публікації журналіст стверджував, що Генштаб прийняв рішення внести до списку потреб ЗСУ "800 сучасних протитанкових ракетних комплексів типу "Стугна" і "Корсар", "кілька тисяч керованих ракет" і "500 безпілотних літальних апаратів".

За словами Бутусова, це нібито прийняте рішення означає, що "найближчим часом ця зброя буде включена до держоборонзамовлення і протягом двох-трьох років буде поставлена у війська".

Прес-служба Генштабу у відповіді на запит зазначила, що потреба армії в зброї та техніці та порядок її задоволення, в тому числі ПТРК "Стугна", "Корсар" і безпілотниками, визначена державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки ЗСУ до 2020 року.

Ця програма затверджена постановою Кабінету міністрів від 30 березня 2016 року №284-6.

"Інформація, що міститься у зазначеній постанові, має гриф обмеженого доступу "Цілком таємно", - повідомили у Генштабі.