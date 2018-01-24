Бойовики влаштували перестрілку між собою на Світлодарській дузі – ІС

Бойовики двох підрозділів російського окупаційного контингенту відкрили «дружній вогонь» по своїх позицій.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з'ясувалося, що днями бойовим охороненням одного з підрозділів 3-й омсбр «колеги» з розвідгрупи 7-ї омсбр були прийняті за «укропську ДРГ», в результаті чого остання була накрита щільним вогнем з автоматів і кулеметів в районі правого флангу Світлодарської дуги.

«У результаті «товариської перестрілки» у розвідгрупи двоє «300», а українські військові ще довго слухали в радіоефірі розбірки з використанням всього «багатства» російської розмовної мови», – йдеться в повідомленні ІС.