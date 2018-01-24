Росія створює на Донбасі новий "загін" - ЗМІ

Росія створює на Донбасі окремий спецбатальйон з місцем дислокації в окупованому Донецьку.

Він буде складатися виключно з місцевих й підпорядковуватися безпосередньо Головному розвідувальному управлінню. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела в Донецьку.

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"Чисельність батальйону 570 осіб. Назва "ІРБІС". З "ЛНР" і "ДНР" набирають виключно місцевих. Офіцери - росіяни. Буде підпорядковуватися безпосередньо ГРУ. Функції ще не зовсім зрозумілі, але в основному для каральних операцій, зачисток (саме на місцях)". - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через занадто високий рівень корупції можуть утискати всіх - від простих смертних до ватажка "ДНР" Захарченко.

"Вже прийшло "залізо" і особисту зброю з Росії. Зараз вирішуються останні питання з документами і облаштуванням", — повідомило джерело ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі окупанти обмежують можливість виїзду на підконтрольну України територію людям, що працюють у так званих органах місцевої влади і бюджетникам, для запобігання подальшого зниження довіри населення тимчасово окупованих районів Донбасу.