Волкер: понад 4 мільйони осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що в Україні понад 4 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги через ситуацію на Донбасі. Про це американський дипломат написав у мікроблозі Twitter.

Читайте такожНайближчим часом зрушень у питанні щодо миротворців ООН на Донбасі не буде - Єльченко

"Зустрівся з гуманітарними організаціями в Україні, щоб обговорити кризу на сході України. Більше ніж 4 мільйони людей потребують допомоги та захисту, особливо під час суворої зими. Довгостроковий мир - це єдине рішення", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.