Волкер: понад 4 мільйони осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги
Спецпредставник США переконаний, що встановлення довгострокового миру є єдиним рішенням для вирішення гуманітарних проблем.
Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що в Україні понад 4 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги через ситуацію на Донбасі. Про це американський дипломат написав у мікроблозі Twitter.
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"Зустрівся з гуманітарними організаціями в Україні, щоб обговорити кризу на сході України. Більше ніж 4 мільйони людей потребують допомоги та захисту, особливо під час суворої зими. Довгостроковий мир - це єдине рішення", - заявив Волкер.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.