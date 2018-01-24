Vodafone відмовляється налагоджувати зв'язок в ОРДО без гарантій безпеки

Компанія Vodafone-Україна не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області.

Про це заявила начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії Vodafone-Україна Вікторія Рубан, повідомляє "Радіо Свобода".

"Неможливо таке. Ми працюємо відповідно до українського законодавства. Ми працюємо за українськими ліцензіями, виданими нам Україною. Чинне законодавство нам забороняє працювати або вести будь-яку господарську або комерційну діяльність на непідконтрольній території", – заявила Руба.

Речниця компанії додала, що навіть при отриманні офіційного дозволу на в’їзд на окуповану територію, без гарантій безпеки компанія нікого посилати туди не буде.

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"На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить", – сказала речниця.

За словами Рубан, питання відновлення зв'язку на Донбасі планують обговорити на наступних переговорах контактної групи в Мінську.

Нагадаємо, 11 січня були пошкоджені магістральні кабелі ліній зв’язку, через що у самоназваних «ДНР» та "ЛНР", а також частково у підконтрольної Донеччини зник зв’язок.

19 січня надання послуг мобільного зв’язку оператором Vodafone Україна було відновлено на непідконтрольній території Луганської області.