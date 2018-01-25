Перспективний бізнес: в "ДНР" організовують тури в місця, де є зв'язок Vodafone

У містах в окупованій частині Донецької області з'явився новий перспективний бізнес: підприємці ОРДО організовують поїздки по місцях "республіки", де "є зв'язок Vodafone.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський в Twitter. Тепер "підприємці" дають можливість поїхати в місця, де можна "особисто скористатися зв'язком" або ж "передати sim-карту" для отримання важливих повідомлень.

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Як відомо, мобільний зв'язок Vodafone зник ще 11 січня через пошкодження лінії кабелю. Vodafone відновив мобільний зв'язок "ЛНР", але відмовляється налагоджувати зв'язок в ОРДО без гарантій безпеки.