Боєць АТО із Житомирщини помер від страшної хвороби (фото)
14:10, 25 січня 2018Війна
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Прощання з бійцем буде 25 січня в його рідному селі, а потім - у Новограді-Волинському.
У Скорика була злоякісна пухлина / фото zhitomir.info
У четвер, 25 січня, у Новограді-Волинському поховають військового 30-ї бригади Юрія Скорика, який помер після важкої хвороби.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська діячка Ірина Коцюба.
"Перестало битися серце у Юри Скорика, бійця 30-ої бригади з Новоград-Волинського, який свій час присвятив сім'ям загиблих, безвісті зниклих та побратимам. Але важка хвороба не дала йому дожити до отримання омріяного диплому магістра-еколога ЖДТУ", – йдеться у її повідомленні.
Прощатимуться зі Скориком в його рідному селі, а потім - у Новограді-Волинському.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у бійця виявили злоякісну пухлину.
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