В окупованій Макіївці бойовики перетворили школу на казарму – ІС

10:57, 11 лютого 2018
Війна
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Бойовики зайняли 94-ю школу окупованій Макіївки / фото telegraf.com.ua

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в приміщенні колишньої загальноосвітньої школи №94 міста Макіївка дислокується близько 40 бойовиків.

Будівля знаходиться під цілодобовою охороною.

«Також встановлений підрозділ бойовиків розмістився в двоповерховому будинку, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Травнева, 64. Поруч з цією будівлею знаходиться локомотивне депо станції Мушкетове», – сказано в повідомленні ІС.

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Теги: #Донбас#ситуація в Макіївці