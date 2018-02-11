В окупованій Макіївці бойовики перетворили школу на казарму – ІС

В будівлі школи дислокується близько 40 бойовиків, окупанти взяли будівлю під цілодобову охорону.

В окупованих містах Донбасу російські окупанти займають приміщення об'єктів інфраструктури для власних потреб. Читайте такожУ Міноборони розповіли про стан одного з поранених вчора у зоні АТО Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в приміщенні колишньої загальноосвітньої школи №94 міста Макіївка дислокується близько 40 бойовиків. Будівля знаходиться під цілодобовою охороною. «Також встановлений підрозділ бойовиків розмістився в двоповерховому будинку, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Травнева, 64. Поруч з цією будівлею знаходиться локомотивне депо станції Мушкетове», – сказано в повідомленні ІС.

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