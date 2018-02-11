В окупованій Макіївці бойовики перетворили школу на казарму – ІС
10:57, 11 лютого 2018Війна
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В будівлі школи дислокується близько 40 бойовиків, окупанти взяли будівлю під цілодобову охорону.
Бойовики зайняли 94-у школу в окупованій Макіївці / фото telegraf.com.ua
В окупованих містах Донбасу російські окупанти займають приміщення об'єктів інфраструктури для власних потреб.
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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в приміщенні колишньої загальноосвітньої школи №94 міста Макіївка дислокується близько 40 бойовиків.
Будівля знаходиться під цілодобовою охороною.
«Також встановлений підрозділ бойовиків розмістився в двоповерховому будинку, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Травнева, 64. Поруч з цією будівлею знаходиться локомотивне депо станції Мушкетове», – сказано в повідомленні ІС.
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