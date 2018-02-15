Загибель морпіхів під Широкіним: два бійці бригади розстріляли чотирьох товаришів - ЗМІ

12:25, 15 лютого 2018
Війна
2402 0
Розпочато кримінальне провадження / фото persha.kr.ua

Про це пише InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони. У штабі АТО підтвердили загибель військових. Їх тіла були виявлені в будинку, в якому вони проживали. Однак про кількість загиблих не повідомляють.

Читайте також"Характер почав змінюватися": стали відомі подробиці про бійця АТО, який зарізав шеф-кухаря в Києві

У той же час "112 Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що ЧП сталося в тилу в районі Широкіного. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #морпіхи Широкіне#стрілянина морпіхи#морські піхотинці#морпіхи розстріляли товарищів#морпіхи вбили товарищів