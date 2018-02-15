Загибель морпіхів під Широкіним: два бійці бригади розстріляли чотирьох товаришів - ЗМІ

За повідомленнями джерел, військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів.

Про це пише InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони. У штабі АТО підтвердили загибель військових. Їх тіла були виявлені в будинку, в якому вони проживали. Однак про кількість загиблих не повідомляють.

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У той же час "112 Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що ЧП сталося в тилу в районі Широкіного. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.