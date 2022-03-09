Сьогодні, 9 березня, кілька полонених російських окупантів зізналися, що бояться повертатися в Росію, бо там на них чекає нелегка доля.
Про це вони сказали на прес-конференція в Києві.
Андрій Чеботаревський з 2-ї мотострілецької дивізії сказав, що в Росії їх і так вже вважають мертвими. Українські військові дали йому можливість зателефонувати своїй родині, і ті сказали, що на нього "прийшла похоронка".
Також він додав, що якщо вони повернуться в РФ, то їх же свої і розстріляють. Крім того, він підтвердив інформацію про те, що в Україні воюють строковики з РФ.
Інший військовослужбовець, Євген Смирнов, заявив, що "був в шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України. Цивільні живуть у бункерах, армія розстрілює літніх людей".
При цьому він також боїться, що після повернення в РФ його або посадять, або розстріляють. Також він сказав, що за час війни в Україні армія РФ втратила 12 тисяч солдатів.
А ось ще один солдат РФ, 19-річний Олексій Бабіхін і зовсім заявив, що хоче залишитися в Україні, поки Росією править Володимир Путін.