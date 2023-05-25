Наразі в акваторії не фіксується присутність фрегата, який росіяни терміново вивели у Чорне море напередодні.

Російська Федерація прибрала свої ракетоносії одразу в акваторіях двох морів: Чорному та Азовському. Відповідні кораблі залишилися лише в Середземному морі.

Як повідомляє прес-центр командування військово-Морських сил ЗС України, станом на 11:20 четверга в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість російських кораблів. В Азовському - чергує один корабель окупантів. В обох морях наразі ракетоносіїв немає.

Водночас, в Середземному морі перебуває на чергуванні до семи кораблів окупантів, в тому числі - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох одиниць.

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Напередодні РФ вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Треба зазначити, що в Азовському морі вчора також не було ракетоносіїв окупантів, а в Чорне море ворог екстрено вивів фрегат "Адмірал Макаров", на борту якого було напоготові до восьми "Калібрів".

Цікаво, що, згідно з інформацією з відкритих джерел, цим фрегатом командує зрадник - колишній український військовий, уродженець Вінниччини капітан 1 рангу Григорій Бреєв. Він у 2014 році склав присягу ЗС РФ.

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