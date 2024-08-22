На думку Мусієнка, активна робота України з Глобальним Півднем може не сподобатися Путіну.

Російська Федерація, ймовірно, готується до масованого удару по Україні на День Незалежності - керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звернув увагу, що ворог здійснює навчальні польоти стратегічної авіації.

"Ризики є. Ними не можна нехтувати. Є ознаки того, що Росія готується до удару", - сказав він РБК-Україна.

За словами Мусієнка, Росія у будь-якому випадку накопичує ракети, а ворожа авіація здійснює польоти, мета яких те, що росіяни час від часу мають перебазувати свої літаки. Це пов’язано з тим, що Сили оборони атакують російські військові аеродроми дронами. Зокрема, під ударом був аеродром "Оленья" на півночі РФ. Також було кілька інших атак, про які, за словами експерта, розповідав начальник ГУР Кирило Буданов.

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"Але навчальні польоти здійснюються, запаси готуються. Тобто можливості для здійснення такого удару зазвичай у ворога є. Тому що пройшов певний період часу і запас ракет, який вони зараз могли накопичити, може становити близько 100 ракет. Я маю на увазі готові до застосування, які там можуть бути споряджені", - сказав Мусієнко.

Він додав, що 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, Київ планує відвідати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. На думку Мусієнка, така активна робота України з Глобальним Півднем може не сподобатися кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

При цьому, за словами фахівця, Росія, зазвичай, здійснювала обстріли до або після знакових для України дат.

"Але звісно, цей період часу дещо ризикований. І це потрібно розуміти. Тому що збігаються певні фактори, які можуть свідчити, що попередження з боку США не просто формальність", - додав Мусієнко.

Небезпека на День Незалежності

Як повідомляв УНІАН, Посольство США у Києві попередило своїх громадян, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку через російські атаки найближчими днями. Капітан запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що американці, скоріш за все, мають перевірену інформацію. Він зазначив, що американці рідко роблять заяви про потенційні масовані обстріли. Втім, якщо така заява є, до неї слід поставитись серйозно.

Риженко назвав кращим прикладом та "можливо уроком", що західні союзники мають вірогідну інформацію, їхні попередження напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді президент США Джо Байден "ледь не у прямому етері" говорив, що Україні треба звернути увагу на Гостомель, який окупанти спробують захопити майже першочергове.

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