Андрій Хливнюк поділився своєю думкою, як Україні здобути перемогу.

Чоловіки призовного віку мають чогось вчитися у військовій справі вже і не чекати повістки. Це дасть їм змогу врятувати власні життя, вважає лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. За його словами, це дасть змогу в результаті врятувати власне життя - збільшити на це шанси.

"Тому що ця боротьба триває, і ніякий Байден, ніякий інший президент іншої країни її не завершить. Скоріш за все, нам із вами доведеться завершувати це самим. Дуже хотілося б, щоб відбулися якісь переговори і нам повернули всю нашу землю, але ні, так не буде. Тільки сила зупинить цю орду. На жаль", - заявив він в інтерв'ю "Українській Правді".

Хливнюк також розповів, що на фронті він працює з різними видами безпілотних літальних систем (БПЛА), включно з тими, які можна купити в магазині, і з тими, які виробляють військові підприємства. Спочатку командування планує місію, спілкується з розвідкою, дорозвідкою, оцінює погоду, а також можливості та засоби. Після чого група виїжджає на позицію, "відпрацьовує" і повертається на базу.

Відео дня

При цьому музикант не пишається тим, що він знищує окупантів та їхню техніку. Це йому не приносить задоволення, проте його влаштовує те, що він може залишити ворога без зброї.

"Якщо мені вдається знищити якихось затятих катів, які їдуть сюди за гроші, я радію, але не настільки, як інші бійці, які можуть стрибати до неба. Я їх розумію, я їм дуже-дуже за це вдячний, але я не можу ще себе перебороти - мене це не радує", - додав він.

Інші новини про Андрія Хливнюка

Раніше УНІАН повідомляв, що музикант вважає службу в Збройних силах України важливішою роботою, ніж їздити з концертами по всьому світу. Однак за ці роки він встиг "подорослішати". Тепер його борода стала трохи сивою, а сам він - більше занудствує.

Крім того, Андрій Хливнюк нещодавно відмовився від премії імені Сергія Магнітського, яку також вручили дружині російського опозиціонера Юлії Навальній.

Вас також можуть зацікавити новини: