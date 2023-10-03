Чи брав Сичовий участь у військових діях в Україні з вересня 2022 року достеменно невідомо.

Міноборони Росії відсторонило від командування генерал-лейтенанта Андрія Сичового через його невдачі на Бахмутському напрямку, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених і безпідтримкових контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Аналітики зауважують, що нинішня роль Сичового в російській армії невідома.

"Сичовий раніше командував Західною групою військ РФ у Харківській області – до свого звільнення на початку вересня 2022 року, і ця заява є першою поміченою спекуляцією про те, що Сичовий брав участь у військових діях в Україні з вересня 2022 року. Відоме російське ультранаціоналістичне ЗМІ "Царьград" у серпні 2023 року заявило, що Сичовий відмовляється від усіх запитів журналістів про коментарі, вказуючи на те, що він зберіг офіційну посаду і, можливо, мав намір зберегти цю посаду прихованою", – йдеться в звіті.

Відео дня

Андрій Сичовий - що відомо про генепал-лейтенанта

Андрію Сичовому - 54. Майбутній генерал-лейтенант Збройних сил Росії народився в Кримському районі Краснодарського краю, закінчив Суворовське, а в 1990-му - Ульянівське гвардійське вище танкове командне училище. Служив у танкових і мотострілецьких частинах. Кілька років тому став начальником штабу п'ятої загальновійськової армії Східного військового округу. Після цього, як вважається, потрапив до таємного списку російського диктатора Володимира Путіна і був призначений в командування восьмої армії, яка мала стежити за кордонами, насамперед з Україною.

20 липня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив Сичового командувачем російськими військами Західного військового округу замість генерал-полковника Олександра Журавльова, якого було усунено.

Вважається, що у вересні 2022 року його було звільнено з посади. Водночас були повідомлення про те, що він керував обороною росіян в Донецькій області під час українського контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: