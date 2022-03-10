Полонені строковики в Україні розповіли багато цікавих речей, зазначив радник голови ОП.

В Україні в полоні знаходяться 250-300 російських військовослужбовців строкової служби.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі програми "Фейгін Live".

"Я можу сказати, скільки їх є в полоні, - їх там не менш як 250-300 осіб, тільки строковиків", - сказав Арестович.

Він звернув увагу, що 9 березня в Києві відбулася прес-конференція за участю полонених строковиків.

"Строковики розповіли багато цікавих речей, строковики-розвідники 15-ї окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, так звані "миротворці", які входили в Нагірний Карабах і які до цього на Донбасі воювали. Вони дуже багато розповіли про Сирію і Донбас, і про сирійські методи в Україні, коли вони оточують міста, й оскільки армію перемогти не можуть, намагаються перемогти населення, як зараз в Маріуполі", - сказав Арестович.

За його словами, важко сказати, скільки російських строковиків воює в Україні, але немає жодного напрямку, де проходять бойові дії, щоб не було таких військовослужбовців.

Арестович вважає, що мінімум половина особового складу російської армії, яка бере участь у війні в Україні, - це строковики.

"Мова йде про те, що тут, за моїми прикидками, не менш як 80-100 тис. строковиків", - заявив Арестович.

Також він вважає, що половина загиблих в Україні російських солдатів також строковики.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

У Міноборони РФ зізналися, що серед окупантів є строковики.

За даними Генштабу Збройних сил України, опублікованими 9 березня, в нашій країні вже знищено понад 12 тисяч супротивників і багато ворожої техніки.

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