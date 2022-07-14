За словами Арестовича, окупанти перебувають в паніці, бо зазнали великих втрат.

Українські захисники за тиждень завдали понад 50 точних ударів по противнику із РСЗВ HIMARS.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом та правозахисником Марком Фейгіним.

Він повідомив, що лише за останню добу було завдано ударів по ворожих складах з боєкомплектами в Ленінському районі Донецька, Новій Каховці, Петровському районі Донецька, на заводі ДЗТО у Кіровському районі Донецька, в селі Чарівне у Херсонській області і не тільки.

"Всього понад 50 ударів завдано за тиждень останній. Всі вони були результативні. Жодного промаху. Всюди – детонація, вибухи, знищення і так далі", - розповів він.

Арестович повідомив про "дуже гарний приліт" в Луганську.

"Вони розташувалися в нашій колишній частині ППО, завезли туди боєкомплекти для ракет ППО і з властивою їм мудрістю поставили там чи то батальйон, чи то цілу бригаду. Особовий склад там був, результати - навіть боюся собі уявити, бо це той вибух, коли розліт боєприпасів - від кілометра до трьох. Можеш уявити, що там було з тим особовим складом на місці", - сказав Арестович.

Він стверджує, що внаслідок цього в російських окупантів стан, близький до паніки через величезні втрати і "вони не знають поки, що з цим зробити".

Як повідомляв УНІАН, Україна домовляється з США про постачання ракет більшої дальності для HIMARS.