Глава ОВА Павло Кириленко повідомив сумні новини зранку 6 квітня.

Армія РФ за минулу добу 5 квітня "відзначилася" новими насильницькими злочинами щодо мирних жителів Донецької області.

Да даними голови ОВА Павла Кириленка, росіяни вбили ще 5 жителів: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці

Також за добу поранення через обстріли окупантів отримали 9 жителів області.

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Станом на ранок 6 квітня ворог знищив 1459 українців у Донецькій області, 3359 - отримали поранення. Трагічна статистка не враховує кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, нагадав Кириленко.

Останні злочини армії РФ на фронті

Нагадаємо, що окупанти майже щодня вбивають цивільне населення у Донецькій області та в інших регіонах України - там, куди здатні дістатися снаряди РФ та ракети.

Раніше глава ОВА Павло Кириленко також звітував, що за добу ворог вбив ще 4 людей в області.

Також сьогодні вночі було голосно у Мелітополі (Запорізька область) - там лунали потужні вибухи, наслідки яких ще досі невідомі українцям.

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