ЗМІ посилаються на заяву речника 42-ї бригади.

Речник 42-ї української бригади, яка наразі дислокується навколо села Глибоке на Харківщині, стверджує, що російська армія наближається до їхніх позицій.

Про це пише Financial Times, посилаючись на заяву Вадима Іванещенка. ЗМІ цитує:

"Вадим Іванещенко, речник 42-ї української бригади, яка веде бої навколо Глибокого, заявив, що російські війська наближаються до їхніх позицій. Він сказав, що його підрозділ "повністю екіпірований", хоча безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби завжди потрібні". Відео дня

Водночас FT послався на слова начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі. Останній заявив українським ЗМІ, що будувати якісні укріплення для Вовчанська, ще одного епіцентру боїв на Харківщині, було "надзвичайно складно". За словами чиновника, місто постійно обстрілює Росія, однак українці продовжують будувати захист.

Аналітик Bild показав рух армії Росії на Харківщині

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке сьогодні опублікував актуальні карти щодо руху армії Росії на Харківщині. Він заявив, що наступ окупантів почався у двох місцях з півночі.

Він констатував, що від початку атаки (наземний штурм щодо Харківщини почався у п'ятницю, 10 травня) ворог встиг окупувати мінімум 10 сіл.

Наразі в Україні триває евакуація з селищ, яким загрожують окупанти. Зокрема, у Вовчанську ситуація жахлива, заявила кореспонденту британського The Telegraph 51-річна Олена, яка погодилася на евакуацію.

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