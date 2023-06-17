Окупанти, нажахані діями нашої армії, влаштували на фронті перегони - хто першим врятується від "прильоту".

Збройні сили України влаштували окупантам "голодні ігри" на фронті - потужним пострілом вдалося знищити російський "УРАЛ".

Ворог настільки злякався "прильоту", що влаштував між собою перегони, де головний приз - "життя". Спільну роботу по позиціях армії РФ показали артилеристи Великокнязівської бригади та бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Відео хлопці доповнили тематичною музикою та фрагментами відомої комедії.

Окупанти злякалися дрону та втратили ПТРК "Корнет"

Нагадаємо, що нещодавно наші військові продемонстрували окупантам на фронті жест доброї волі "по-українськи". Йдеться про потужний удар по російському ПТРК "Корнет".

Майстерністю відзначилися аеророзвідники 4-ого Механізованого батальйону Президентської бригади. Тоді ворог також в жаху полишив свою техніку напризволяще у спробі врятувати життя.

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